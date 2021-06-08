В Самаре девушка убила свою трехлетнюю дочку, уронив ее с шестого этажа

Трагедия попала на видео Фото: скриншот

Жуткая трагедия произошла 8 июня в Самаре на 3-м Проезде в районе пересечения Печерской и Революционной. Там рано утром женщина в воспитательных целях свесила свою дочку с шестого этажа, держа ее за майку, но не рассчитала силы и выпустила ребенка.

- Майка порвалась, и ребенок упал, получив травмы, несовместимые с жизнью, - пишут очевидцы в паблике "Подслушано Самара".

По словам очевидцев, после этого 25-летняя мать вышла на улицу и забрала тело. На видео, опубликованном в социальных сетях, слышно, как еще живая девочка кричит "Мам, я боюсь!", но ее родительницу это не остановило. Малышке было все три года.