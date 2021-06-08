Смекалочка: в Тольятти целый контейнер украли при помощи автокрана

Гаражи, контейнеры и металлические будки пропадали за одну ночь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тольяттинские полицейские раскрыли серию необычных краж. Их особенность в том, что преступники не тратили время на вскрытие замков, а просто вывозили в неизвестном направлении металлические контейнеры, будки и гаражи.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, недавно стражи порядка задержали обычного грузчика с близлежащего рынка Диму. Парню 19 лет, он имеет судимость за грабеж, но ранее никто не замечал у него каких-либо суперспособностей по перевозке грузов.

- Мы считаем, что он использовал для этого автокран, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» силовики. – Сейчас выясняем, где он его брал и куда вывозил похищенное.

Если предположения стражей порядка удастся подтвердить, то Дмитрия могут привлечь сразу за несколько эпизодов – все кражи были совершены этой весной.

В начале апреля, у примеру, со складов на ул.Базовой пропал контейнер весом 2280 кг со всем имуществом, принадлежащим местному предпринимателю, ущерб он оценил в 150 тысяч рублей. В мае по тому же сценарию с ул.Новозаводской вывезли металлическую будку и 20 баллонов с газом.

Сейчас грузчика Диму проверяют на причастность другим аналогичным эпизодам. А их в Тольятти этой весной было немало.