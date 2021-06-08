В поселке в Сызранском районе построят новую врачебную амбулаторию

Помимо педиатра и терапевта в медучреждении будет вести прием стоматолог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Балашейка Сызранского района Самарской области появится новая врачебная амбулатория. Об этом объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личного приема граждан Полномочным представителем президента России Игорем Комаровым.

- В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области мы уже приступили к работам. 17 мая был заключен государственный контракт, а 21 мая началась подготовка основания под строительство объекта. Срок окончания работ – 31 октября текущего года, - сказал Дмитрий Азаров.

По его словам, будут приложены все усилия, чтобы построить врачебную амбулаторию в поселке раньше запланированного срока. Глава региона отметил, что возможности для этого есть.

Здание врачебной амбулатории в Балашейке расположится на 300 квадратных метрах. Там будут дневной стационар, лаборатория, смотровой, прививочный, процедурный кабинеты. Помимо педиатра и терапевта в медучреждении будет принимать стоматолог.