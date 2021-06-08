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Общество8 июня 2021 13:42

В поселке в Сызранском районе построят новую врачебную амбулаторию

На площади 300 квадратных метров разместят смотровой, прививочный, процедурный кабинеты, дневной стационар и лабораторию
Роман АБРАМСКИЙ
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Помимо педиатра и терапевта в медучреждении будет вести прием стоматолог.

Помимо педиатра и терапевта в медучреждении будет вести прием стоматолог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Балашейка Сызранского района Самарской области появится новая врачебная амбулатория. Об этом объявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время личного приема граждан Полномочным представителем президента России Игорем Комаровым.

- В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области мы уже приступили к работам. 17 мая был заключен государственный контракт, а 21 мая началась подготовка основания под строительство объекта. Срок окончания работ – 31 октября текущего года, - сказал Дмитрий Азаров.

По его словам, будут приложены все усилия, чтобы построить врачебную амбулаторию в поселке раньше запланированного срока. Глава региона отметил, что возможности для этого есть.

Здание врачебной амбулатории в Балашейке расположится на 300 квадратных метрах. Там будут дневной стационар, лаборатория, смотровой, прививочный, процедурный кабинеты. Помимо педиатра и терапевта в медучреждении будет принимать стоматолог.