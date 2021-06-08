Электросамокаты ВКонтакте доехали до Тольятти

Услугой можно воспользоваться через вкладку «Сервисы» в приложении VK.

В Тольятти запустили сервис электросамокатов «Прокат ВКонтакте» от партнеров Ситимобил и VK. С его помощью можно арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки в соцсети.

Услугой можно воспользоваться через вкладку «Сервисы» в приложении VK. Жители смогут пользоваться такси ВКонтакте и электросамокатами во время прогулки. Оплачивать поездки можно внутри приложения с помощью VK Pay. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

Парковки самокатов размещены по всему городу. В течение сезона «Прокат ВКонтакте» будет доступен в 50 городах по всей России. Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть ее можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат.