В Самаре возбудили дело по факту гибели ребенка, которого мать уронила с 6-го этажа

Следователи выясняют, почему погиб ребенок в Самаре. Фото - скриншот

В Самаре возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, которого мать уронила с шестого этажа. Следователи выясняют причины произошедшего, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Самаре женщина в воспитательных целях свесила свою трехлетнюю дочь с шестого этажа. Не сумев удержать ребенка, женщина уронила девочку.

Мать ребенка задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего лица, находящего в беспомощном состоянии.