В музей инженерных войск, пришвартовавшийся в Самаре, сходили 12 тысяч человек

В Самаре побывал музей инженерных войск. Фото - скриншот

Музей инженерных войск, пришвартовавшийся в Самаре, посетили 12 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Музей путешествует по рекам России и к 22 июня прибудет в Волгоградское водохранилище. Речной переход осуществляется в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны. В понедельник, 7 июня, музей побывал в Самаре.

Посетители смогли увидеть современные образцы боевой техники, а также посмотрели на раритетное вооружение.

Помимо того, что демонстрируется вооружение, каждое понтонное подразделение проводит специальные учения.