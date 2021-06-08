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Общество8 июня 2021 14:31

В музей инженерных войск, пришвартовавшийся в Самаре, сходили 12 тысяч человек

Музей осуществляет речной переход в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре побывал музей инженерных войск. Фото - скриншот

В Самаре побывал музей инженерных войск. Фото - скриншот

Музей инженерных войск, пришвартовавшийся в Самаре, посетили 12 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Музей путешествует по рекам России и к 22 июня прибудет в Волгоградское водохранилище. Речной переход осуществляется в память о 80-летии начала Великой Отечественной войны. В понедельник, 7 июня, музей побывал в Самаре.

Посетители смогли увидеть современные образцы боевой техники, а также посмотрели на раритетное вооружение.

Помимо того, что демонстрируется вооружение, каждое понтонное подразделение проводит специальные учения.