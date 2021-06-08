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Общество8 июня 2021 15:15

Более 50 тысяч трудных подростков отправят в лагеря этим летом

В полиции считают, что организация досуга детей - одна из самых эффективная мер профилактики преступности
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В летнем лагере дети могут быть детьми и забыть о домашних неурядицах

В летнем лагере дети могут быть детьми и забыть о домашних неурядицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом в Самарской области будут работать 50 загородных летних лагерей, плюс 664 лагеря дневного пребывания. Как сообщили сегодня в пресс-центре «Комсомольской правды» представители областной полиции, предполагается, что отдых поможет организовать досуг 81 тысячи детей, 65% из них (примерно 50 тысяч) – это так называемые трудные подростки, которые состоят на профилактическом учете.

- Организация досуга – одна из самых эффективная мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, - отметила заместитель начальника управления организации деятельности УУП и ПДН облМВД Татьяна Гордеева. – В 2019 году после летнего оздоровительного отдыха мы сняли с учета 31% детей в связи с исправлением. В этот период дети были детьми, с ними занимались, плюс они общались с детьми, которые состоят в юнармии и Российском движении школьников, что тоже было весьма полезным для них.

Этим летом в регионе также выделили 33 млн рублей на то, чтобы найти детям работу на лето. Более 10 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены, совместив приятное с полезным: так они и время свободное «займут», и денег заработают.