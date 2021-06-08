На набережной в Самаре начали разравнивать привезенный песок

До конца недели песок обновят на всех городских пляжах Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают готовиться к началу пляжного сезона. Официально он откроется 15 июня 2021 года. В настоящее время продолжается обустройство городских пляжей, в том числе стартовали работы по планировке песка.

- Песок завезли просеянный и чистый. Для комфорта отдыхающих он будет распределен как можно ровнее. Сегодня с 5 утра начали разравнивать песок на пляже от Ленинградской до Красноармейской, - рассказал машинист погрузчика подрядной организации Иван Осипов.

Песок на пляжи начали завозить с 4 июня. Подрядчик уже закончил обновления пляжей под 1 и 4 очередями набережной, а в настоящее время завозят свежий песок на пляжи в районе Загородного парка и Советской Армии. В администрации рассказали, что до конца этой недели новый песок завезут на все городские пляжи Самары.

До этого были выполнены работы по очистке береговой зоны от мусора. Всего со дна и пляжей на полигоны вывезли около 84 тонн накоплений.