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Общество8 июня 2021 15:43

С начала года самарские волонтеры помогли полиции найти живыми и невредимыми 76 пропавших детей

Летом число подростков, которые уходят из дома по разным причинам, традиционно увеличивается
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Детей, которые регулярно сбегают из дома или соцучреждений, стражи порядка знают уже наперечет, как и места, где «бегунки» обычно прячутся

Детей, которые регулярно сбегают из дома или соцучреждений, стражи порядка знают уже наперечет, как и места, где «бегунки» обычно прячутся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские наладили сотрудничество с Центром поиска пропавших людей. Теперь, если родственники хотят, то могут привлекать к поиску «потеряшки» не только стражей порядка, но и волонтеров. По данным региональных полицейских, за 5 месяцев 2021 года общими усилиями удалось найти живыми и невредимыми 76 несовершеннолетних. И это только те дети, к поиску которых привлекали общественников. На самом деле «потеряшек» гораздо больше, и летом их количество возрастает.

- Дети уходят из дома по разным причинам: из-за плохого обращения со стороны родителей, из-за ссор, из-за склонности бродяжничеству, - рассказал врио начальника отдела розыска Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Андрей Плаксин. – Если ваш ребенок не вернулся домой в заранее оговоренное время и не берет трубку, не стесняйтесь звонить в полицию.

Интересно, что есть родители, которые не интересуются досугом детей. Хотя именно информация о друзьях и тех местах, где ребенок бывает чаще всего, скорее всего, помогут его быстро найти и вернуть домой.

«Постоянных клиентов» - детей, которые регулярно сбегают из дома или соцучреждений, стражи порядка знают уже наперечет, как и места, где «бегунки» обычно прячутся.