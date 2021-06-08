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Общество8 июня 2021 15:58

В Самарской области отметили лучших работников социальной сферы

Руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин отметил отличившихся сотрудников
Геннадий ВЕТРОВ
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Александр Живайкин отметил отличившихся работников

Александр Живайкин отметил отличившихся работников

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

8 июня в России чествуют работников социальной сферы. Торжественные мероприятия сегодня проходят в том числе и в Самарской области. Так, в Кинеле в них принял участие руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин.

- В каждодневном труде вы проявляете лучшие качества души - бескорыстие и добросердечие. Пандемийный год потребовал от вас еще и мужества. Жители Кинеля уверены, что вы всегда придете им на помощь, - отметил он на мероприятии.

Живайкин вручил благодарственные письма областного парламента и почетные грамоты министерства социально-демографической и семейной политики региона отличившимся сотруднциам – Надежде Чеховских, Наталье Хорошиловой, Светлане Ивановой и Алене Колесниковой. После этого для героев торжества прозвучал праздничный концерт.