В Самарской области отметили лучших работников социальной сферы

Александр Живайкин отметил отличившихся работников Фото: Предоставлено "Комсомолке"

8 июня в России чествуют работников социальной сферы. Торжественные мероприятия сегодня проходят в том числе и в Самарской области. Так, в Кинеле в них принял участие руководитель фракции "Единая Россия" областного парламента Александр Живайкин.

- В каждодневном труде вы проявляете лучшие качества души - бескорыстие и добросердечие. Пандемийный год потребовал от вас еще и мужества. Жители Кинеля уверены, что вы всегда придете им на помощь, - отметил он на мероприятии.

Живайкин вручил благодарственные письма областного парламента и почетные грамоты министерства социально-демографической и семейной политики региона отличившимся сотруднциам – Надежде Чеховских, Наталье Хорошиловой, Светлане Ивановой и Алене Колесниковой. После этого для героев торжества прозвучал праздничный концерт.