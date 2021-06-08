Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев объяснили, почему важно сделать бессрочной программу льготной ипотеки на новостройки

Для рынка массового жилья государственное субсидирование ипотеки крайне важно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на год – до 1 июля 2022 года. При этом ставка по льготной ипотеке составит 7% годовых, а предельная сумма станет единой для всех регионов – 3 млн руб. Как сообщают «Известия» застройщики и девелоперы позитивно отнеслись к такой инициативе и отмечают, что такая мера поддержки позволит нарастить в регионах как темпы выдачи жилищных займов, так и строительства.

- Для рынка массового жилья государственное субсидирование ипотеки крайне важно, оно должно действовать на постоянной или долгосрочной основе. Например, до 2024 года с возможностью пересмотра и продления за год до ее завершения, - уверил председатель комитета «Деловой России» по строительству и Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. - Такая мера поддержки, в отличие от адресной поддержки конкретных застройщиков, абсолютно прозрачна и эффективна.

Владимир Кошелев также добавил, что краткосрочность этой меры и критерии банков для получения субсидирования (сейчас предельная стоимость проектов строительства жилья - 500 млн рублей) не позволяют застройщику смело браться за новые проекты. Ведь есть риск того, что как только закончится период выдачи льготной ипотеки, резко упадет и спрос. Что может привести к проблемам с количеством предложения на рынке.

По мнению Председателя Совета директоров Корпорации «Кошелев», для стабилизации цен на рынке жилье в России необходимо увеличивать предложение новостроек, а для этого девелоперам нужно помогать в строительстве социальной инфраструктуры.