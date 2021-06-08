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Новости компаний8 июня 2021 16:10

Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев объяснили, почему важно сделать бессрочной программу льготной ипотеки на новостройки

Председатель совета директоров Корпорации «Кошелев» отметил, что краткосрочность этой меры не позволяет застройщику реагировать на новые проекты
Кристина АДАЕВА
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Для рынка массового жилья государственное субсидирование ипотеки крайне важно.

Для рынка массового жилья государственное субсидирование ипотеки крайне важно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на год – до 1 июля 2022 года. При этом ставка по льготной ипотеке составит 7% годовых, а предельная сумма станет единой для всех регионов – 3 млн руб. Как сообщают «Известия» застройщики и девелоперы позитивно отнеслись к такой инициативе и отмечают, что такая мера поддержки позволит нарастить в регионах как темпы выдачи жилищных займов, так и строительства.

- Для рынка массового жилья государственное субсидирование ипотеки крайне важно, оно должно действовать на постоянной или долгосрочной основе. Например, до 2024 года с возможностью пересмотра и продления за год до ее завершения, - уверил председатель комитета «Деловой России» по строительству и Председатель Совета директоров Корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. - Такая мера поддержки, в отличие от адресной поддержки конкретных застройщиков, абсолютно прозрачна и эффективна.

Владимир Кошелев также добавил, что краткосрочность этой меры и критерии банков для получения субсидирования (сейчас предельная стоимость проектов строительства жилья - 500 млн рублей) не позволяют застройщику смело браться за новые проекты. Ведь есть риск того, что как только закончится период выдачи льготной ипотеки, резко упадет и спрос. Что может привести к проблемам с количеством предложения на рынке.

По мнению Председателя Совета директоров Корпорации «Кошелев», для стабилизации цен на рынке жилье в России необходимо увеличивать предложение новостроек, а для этого девелоперам нужно помогать в строительстве социальной инфраструктуры.