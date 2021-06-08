Самара заняла третье место по числу «пьяных» преступлений

Пьяные самарцы дебоширят, пытаются кого-то ограбить или просто нарушают общественное спокойствие Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты компании «Delta Системы безопасности» по запросу РИА Новости составили рейтинг российских городов, где происходит больше всего преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Самара в данном рейтинге заняла третье место.

- Эксперты проанализировали более 100 тысяч вызовов в экстренные службы за 2019-2021 годы. Можно сделать вывод, что ежегодно число «пьяных» преступлений растет, - рассказали специалисты компании.

Интересно, что все годы неизменным лидером по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, является Санкт-Петербург. В 2020 году там количество таких преступлений увеличилось на 23%, а за пять месяцев 2021 уже на 20%.

На втором месте – Москва и Челябинск. Самара заняла «бронзу» в этом рейтинге. А вот самими «трезвыми» городами стали Калуга, Тамбов и Курган.

Специалисты отметили, что в большинстве случаев к таким преступлениям относят дебош и открытые конфликты (47%), кражи или попытки кражи (20-21%), а также нарушение общественного порядка (13-15%).