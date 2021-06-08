Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов»

Сейчас Куарежма выступает в чемпионате Португалии за «Виторию Гимарайнш». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион Европы и бывший игрок «Барселоны», «Интера», «Порту», «Челси» и «Бешикташа» Рикарду Куарежма может оказаться в «Крыльях Советов». Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, в клубе рассматривают кандидатуру 37-летнего полузащитника.

За приглашение Куарежмы выступает и полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш, который является близким другом Куарежмы. Накануне финала Кубка России по футболу чемпион Европы записал обращение футболистам «Крыльев Советов, в котором пожелал самарцам удачи и посоветовал наслаждаться матчем.

Сейчас Куарежма выступает в чемпионате Португалии за «Виторию Гимарайнш».