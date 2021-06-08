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Происшествия8 июня 2021 16:47

В Самаре горит квартира в доме, признанным Объектом культурного наследия

Дом на улице Степана Разина, 108 был построен в 1915 году
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На месте работают пожарные

На месте работают пожарные

Фото: Кадр видео

В Самаре произошел пожар в жилом доме на улице Степана Разина, 108. Видео с места ЧП выложили местные жители в социальных сетях.

- Горит квартира в доме на пересечении Степана Разина и Ленинградкой. Пожарные работают на месте, - говорит автор опубликованной видеозаписи.

Как видно на кадрах, горит квартира на последнем третьем этаже дома. На месте работают пожарные подразделения, проводится эвакуация жильцов. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие.

Стоит отметить, что данный дом является объектом культурного наследия. Этот доходный дом построил в 1915 году статский советник, архитектор П. В. Шиманский.