В Самаре горит квартира в доме, признанным Объектом культурного наследия

На месте работают пожарные Фото: Кадр видео

В Самаре произошел пожар в жилом доме на улице Степана Разина, 108. Видео с места ЧП выложили местные жители в социальных сетях.

- Горит квартира в доме на пересечении Степана Разина и Ленинградкой. Пожарные работают на месте, - говорит автор опубликованной видеозаписи.

Как видно на кадрах, горит квартира на последнем третьем этаже дома. На месте работают пожарные подразделения, проводится эвакуация жильцов. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие.

Стоит отметить, что данный дом является объектом культурного наследия. Этот доходный дом построил в 1915 году статский советник, архитектор П. В. Шиманский.