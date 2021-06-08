Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды лучшим социальным работникам Самарской области

Почетные награды получили лучшие соцработники

В Самаре состоялся международный форум «Социальная служба: защита, поддержка, развитие». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил соцработников за труд и вручил награды лучшим работникам данной сферы.

- «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для всех нас, для людей, которые сегодня нуждаются в вашей помощи и заботе. Вы делаете это по зову души для всего нашего общества и государства, -сказал Дмитрий Азаров, поздравляя с профессиональным праздником всех социальных работников региона.

На форуме состоялась церемония награждения лучших работников социальной сферы и лауреатов акции «Ангел милосердия». Государственные награды вручил губернатор Дмитрий Азаров. Почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области» получили руководитель управления социального развития защиты прав несовершеннолетних администрации городского округа Новокуйбышевск Марина Белогурова и заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения Южного округа» Наталия Ямщикова.

Также губернатор отметил почетным знаком «За служение людям» Светлану Просвирину, которая более 15 лет трудится санитаркой в Сызранском пансионате для ветеранов труда. Почетный знак «За заслуги в наставничестве» был вручен Нине Ушкаревой старшему инспектору отдела назначения компенсаций и льгот по Автозаводскому району управления по городскому округу Тольятти государственного казенного учреждения Самарской области «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа».

Кроме того, губернатор вручил соцработникам региона почетные грамоты. Особые награды получили лауреаты областной социально значимой акции «Ангел милосердия». Победителями стали не только работники социальной сферы, но и люди, которые проявили жизнестойкость и жизнелюбие.