В Самарской области председатель дачного массива набросился с ножом на дачника

Мужчины устроили скандал в домике для охраны на въезде в СНТ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе отдали под суд 67-летнего председателя местного СНТ, которого обвиняют в покушении на убийство. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

По версии следствия, в декабре 2018 года председатель дачного товарищества и другой владелец дачного участка находились в сторожке на въезде в дачный массив. В ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов ножом в грудь дачнику. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

- В зале суда председатель вину не признал и сообщил, что действовал в рамках самообороны, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Однако суд все же вынес обвиняемому приговор. Мужчине назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.