В Самаре запретят остановку транспорта на дублере Московского шоссе в районе Парк Хауса и на съезде на Ново-Вокзальную

В минтрансе просят убрать личные автомобили с обозначенных участков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители Минтранса Самарской области предупредили о введении временных ограничений на двух участках Московского шоссе. Остановка транспорта на участках будет запрещена в связи с необходимостью проведения там ремонта дороги.

- Просим убрать автомобили, припаркованные на дублере Московского шоссе от улицы 22 Партсъезда до Ново-Вокзальной, а также на съезде на Ново-Вокзальную в районе ТЦ «Треугольник», - сообщили в министерстве транспорта СО.

Ограничения будут введены с 8 июня 2021 года. В этот же день на участках установят соответствующие знаки.

Напомним, в Самаре продолжается масштабная реконструкция Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. В этом году рабочие укладывают дорожное покрытие в соответствии с новыми ГОСТами. Власти утверждают, что новое покрытие имеет гарантию 5 лет и препятствует образованию колеи при интенсивности движения.