В Самаре прошел сильный ливень с градом

Дожди будут идти до конца рабочей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 июня 2021 года по Самарской области прокатились ливни с грозами. Утром в Самаре была солнечная погода, а к вечеру небо заволокло грозными тучами. Местные жители выложили в социальные сети видеозаписи последствий резкой смены погоды.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в регионе. Кроме того, днем 9 июня также ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Из-за неблагоприятных явлений погоды объявлен желтый уровень опасности.

В Приволжском УГМС сообщили, что дожди продлятся до конца рабочей недели, до пятницы 11 июня. Несмотря на возможные грозы, температура воздуха днем в Самаре составит +27…+29 градусов. Ночью до +17 градусов.