Самарчанка Анастасия Павлюченкова прошла в полуфинал «Большого шлема» с 52 попытки

Анастасия Павлюченкова самая старшая и более опытная в турнире Фото: sports.ru

Теннисистка Анастасия Павлюченкова с 52 попытки смогла впервые пройти в полуфинал турнира «Большого шлема». Самарчанка одержала долгожданную победу в «Ролан Гаррос» - 2021. 6:7, 6:2, 9:7 против Елены Рыбакиной.

Павлюченкова почти побила предыдущий рекорд по количеству попыток. Барбора Стрыцова шла к своему первому полуфиналу на одну попытку больше – 53. Также самарчанка стала первой российской теннисисткой в полуфинале с 2016 года.

Теперь за место в финале турнира Павлюченкова будет бороться с Тамарой Зиданшек, которая в этом году начала показывать сенсационную игру, применяя ментальную скорость и игру с форхенда. Однако у самарчанки и здесь есть все шансы победить, так как она более разнообразна и стабильна, кроме того у Павлюченковой хорошо отточена оборона.