В Самарской области 12 июня пройдет первый сельский фестиваль креативных индустрий

Фестиваль пройдет в Екатериновке с 11 до 15 часов 12 июня 2021 года

12 июня 2021 года в селе Екатериновка Безенчукского района состоится первый сельский фестиваль креативных индустрий. Для гостей проведут арт-экскурсию «Самара в миниатюре».

- Фестиваль проходит в рамках Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, а также участия Самарской области в федеральной программе RCL АСИ по преобразованию территорий в креативные кластеры, - рассказали организаторы.

Фестиваль пройдет 12 июня с 11:00 до 15:00. Гости фестиваля должны прибыть в Екатериновку самостоятельно, а в 11 часов у Дома священника на улице Крестьянская, 146 состоится торжественное открытие креативного кластера «Купеческая Екатериновка». Гостей будут встречать караваем и народным фольклорным ансамблем «Дубравушка».

В 12 часов коренной житель Екатериновки, краевед Ольга Комкова проведет арт-экскурсию «Самара в миниатюре». В 13:00 на аллее у храма Святой Троицы пройдет фотосессия в национальных костюмах Екатериновской волости.

Кроме того, с 12 до 15 часов на Ярмарочной площади, у дома купца Малюшкина, пройдут всевозможные мастер-классы, выставки и ярмарки, где гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести продукты и напитки купеческой Екатериновки. На входной группе Екатериновки создадут мурал, посвященный купечеству.