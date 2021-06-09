Роспотребнадзор: темпы вакцинации от коронавируса в Самарской области недостаточны

На сегодня привито более 400 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 8 июня состоялось очередное совещание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Власти обсудили промежуточные результаты прививочной кампании в регионе.

- На сегодняшний день прививку сделали более 427 тысяч человек. К осени, когда начнется сезон эпидемиологической напряженности, нужно привить 60% населения, - отметила Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Глава ведомства подчеркнула, что в настоящее время текущие темпы прививочной кампании недостаточны. Для того чтобы сформировался коллективный иммунитет необходимо продолжать разъяснительную работу с население и убеждать людей привиться до осеннего эпидсезона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров еще раз напомнил главам муниципалитетов о том, что необходимо глубоко погружаться в работу с населением, а не отрабатывать вакцинацию формально.