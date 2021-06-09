Новокуйбышевский НПЗ стал победителем творческого конкурса «Зеленая Весна – 2021»

«Роснефть» ежегодно принимает участие в экологических инициативах Фото: ПАО "НК "Роснефть"

Предприятия «Роснефти» отмечены наградами в творческом конкурсе «Зеленая Весна – 2021». Нефтяники ежегодно принимают участие в экологических инициативах. В этом году лучшими были признаны филиалы в Новокуйбышевске и Саратове.

- Предприятия получили награды в номинациях «Лучший видеоролик» и «Зеленая строка», - рассказали в пресс-службе НК НПЗ.

В 2021 году в «Зеленой Весне» приняли участие более 50 дочерних предприятий. Жюри конкурса оценили работу и творческий подход нефтяников. Новокуйбышевский НПЗ представил видеоролик на тему экологического просвещения и воспитания подрастающего поколения. А саратовцы ярко освятили тему экологического волонтерства.

Напомним, сотрудники Новокуйбышевского НПЗ принимают активное участие в различных экологических акциях. Нефтяники, вместе со своими семьями принимали участие в субботниках, организовали акцию по расчистке берегов Волги. Кроме того, эковолонтеры приняли участие в плоггинг-забеге по сбору мусора в парковых зонах и высадили деревья в прогулочных местах горожан.