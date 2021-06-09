В Самаре пьяный водитель начал размахивать перед инспекторами удостоверением МВД

Пьяного сотрудника МВД настигли через пару перекрестков Фото: "Ночной патруль"

Активистам «Ночного патруля» поступило сообщение от местных жителей, которые утверждали, что задержали водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Информацию незамедлительно передали в дежурную часть полка ДПС по Самаре. К месту происшествия также выехали общественники.

- Водитель на автомобиле с номерами «888» стоял на трамвайной остановке на улице Ставропольская и жал до упора на педаль газа. Из автомобиля громко звучала музыка, - рассказали активисты «Ночного патруля».

Общественники и другие очевидцы попросили мужчину покинуть автомобиль и добраться до дома пешком. Однако эта просьба разозлила неадекватного водителя и он со свистом начал движение.

Но пьяная поездка продолжалась недолго, через пару кварталов его остановили подоспевшие сотрудники ДПС. Водителя попросили предъявить водительское удостоверение, но вместо этого он начал размахивать полицейскими «корочками» перед лицом инспекторов.

- Поняв, что данное цирковое представление не сильно впечатлило сотрудников ДПС, водитель притворился больным, - рассказали очевидцы.

По данным общественной организации «Ночной патруль», водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.