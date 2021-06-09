На «Солидарность Арене» в Самаре организуют фан-зону в дни матчей сборной России на Евро

Попасть на стадион можно будет через третий гейт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в дни матчей сборной России на Евро-2020 организуют фан-зону. Она будет работать 12, 16 и 21 июня, вход на стадион будет бесплатным. Попасть на «Солидарность Арену» можно будет через третий гейт, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Первое событие фанфестиваля состоится уже в эту субботу 12 июня в 23:00 по местному времени: просмотр матча Россия – Бельгия, - говорится в сообщении.

На стадионе установят экран размером 10х6 метров. Вместе с болельщиками игры будут смотреть игроки и тренеры сборной России, а также известные общественники и деятели искусства. Также всех гостей будут ждать автограф-сессии, спортивные и интерактивные площадки, футбольные матчи среди болельщиков и т.д.