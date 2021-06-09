Женские «Крылья Советов» сыграют в 1/8 финала Кубка России на «Металлурге» 18 июня

«Крылья» сыграют с «Чертаново». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В «Крыльях Советов» объявили дату матча 1/8 финала Кубка России по футболу среди женских команд. Игра против «Чертаново» пройдет в пятницу, 18 июня, на стадионе «Металлург» в Самаре.

- Игра пройдет на стадионе «Металлург», начало в 15:00. Вход для любителей футбола свободный, - рассказали в пресс-службе «Крыльев Советов».

Напомним, в 1/16 финала Кубка России женские «Крылья Советов» разгромили нижегородскую «Нику» 7:0.

Победитель пары «КС» - «Чертаново» сыграет в четвертьфинале или с казанским «Рубином», или с ЦСКА.