В Самарской области электропоезд сбил двух железнодорожников

Следователи проводят проверку по факту ЧП Фото: Приволжское СУ СКР на транспорте

Приволжское следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства травмирования двух рабочих КбшЖД на 1133 км перегона «Алексеевская – Кинель» в Самарской области. По версии следствия, во время проведения работ на путях, железнодорожников сбил электропоезд «Кротовка – Самара». Один рабочий погиб, второй находится сейчас в больнице.

- По предварительной информации, рабочие осуществляли замеры параметров рельсов колеи. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось, - сообщили в пресс-службе Приволжского СК на транспорте.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Руководителям железнодорожного предприятия будет направлено представление об устранении обстоятельств, а также усилению контроля за работой сотрудников железной дороги.