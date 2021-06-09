В Самарской области незрячий ребенок попал под колеса машины полицейского

За рулем иномарки сидел сотрудник уголовного розыска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 31 мая в поселке Стройкерамика под Самарой под колеса иномарки Kia попал 9-летний мальчик. Ребенок – инвалид по зрению, был ли он на улице один или с родителями, пока не совсем понятно. Однако в результате ДТП виноватым может остаться именно он:

- Водитель автомобиля рассказал, что проезжал мимо жилого дома, и вдруг услышал звук удара о заднюю правую дверь, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – По его версии, мальчик выбежал на проезжую часть и врезался в автомобиль.

Интересно, что за рулем иномарки сидел оперативник из местного отдела полиции - Алексей И. Правда, говорят, что в момент ДТП старший сержант полиции был не при исполнении и управлял личным автомобилем.

Как бы то ни было, ребенок сломал ногу, по факту аварии назначена проверка. Отдельно все обстоятельства произошедшего проверяет отделение по работе с личным составом из облМВД.