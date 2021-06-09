60 заболевших, 9 смертей: обновленные данные по коронавирусу в Самарской области на 9 июня

Данные на 9 июня 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области опубликовал новые данные по коронавирусу на 9 июня 2021 года. За минувшие сутки в регионе коронавирус подтвердился у 60 местных жителей. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 65 395 человек.

Большинство зараженных за сутки вновь было зарегистрировано в Самаре – 15 случаев, в Тольятти – 13 заболевший, в Чапаевске коронавирус подтвердился у пятерых местных жителей, а в Сызрани нашли четверых зараженных.

Из числа суточных заболевших, 52 инфицированных человека были обнаружены при обследовании с диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, в 8 человек не имели никаких клинических проявлений болезни.

В Самарской области за последние сутки было зарегистрировано 9 новых летальных случаев, среди зараженных коронавирусом. Самому молодому погибшему было 37 лет, он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Такие де диагнозы были при жизни у самого старшего из суточных скончавшихся – ему было 92 года. За минувшие сутки скончались семь мужчин и две женщины в возрасте 71 и 72 лет.