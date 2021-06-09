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Общество9 июня 2021 14:48

Пляжи в Самарской области подготовят к купальному сезону до 15 июня

В регионе подготовят 71 место для купания
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре готовят пляжи для купального сезона

В Самаре готовят пляжи для купального сезона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подготовка пляжей Самарской области к купальному сезону завершат до 15 июня. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в 32-х городах и районах области подготовят 71 место для купания, в том числе, 38 пляжей. На пляжах поставят буйки, разместят спасательные посты и проведут обследование дна на предмет его безопасности.

В опасных местах поставят таблички, запрещающие купания. Кроме того, создадут специальные рабочие группы, состоящие из полицейских, спасателей и волонтеров.