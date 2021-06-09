В Самаре водителям напомнят правила переезда железнодорожных путей и подарят сувениры

К участию приглашаются все автомобилисты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 июня - Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В преддверии праздника в Самаре представители Куйбышевской железной дороги, городского ГИБДД, ребята из ЮИД и «Комсомольская правда» напомнят водителям основные правила безопасного преодоления жд путей.

Акция пройдет 10 июня в 11:00 на переезде 179 км перегона Водинская – Козелковская Куйбышевской железной дороги (микрорайон Крутые Ключи). К участию приглашаются все автомобилисты.

Водители смогут пообщаться с представителями Куйбышевской железной дороги, городского ГИБДД, получат памятки с правилами безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры, а также смогут пройти тестирование на знание ПДД.

Около железнодорожного переезда будет работать фото-точка, где водители смогут сфотографироваться с хэштэгом #ЯСОБЛЮДАЮПДД.

Справка «КП»:

Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам был утвержден в 2020 году Международным железнодорожным сообществом совместно с Комиссией европейского союза и Европейской экономической комиссией ООН для предупреждения аварийности на железнодорожных переездах.