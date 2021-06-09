В Самарской области на лето закроют бассейны и катки

В спорткомплексах проведут профилактическую работу

В Самарской области летом на профилактически работы закроют ряд спорткомплексов с бассейнами и катками. Об этом говорится в сообщении регионального минспорта.

В спорткомплексе "Орбита" на Ново-Вокзальной бассейн не будет работать с 26 июня по 17 июля, ледовая арена - с 1 июня по 10 августа. На "Ипподром Арене" каток не будет работать с 14 июня по 13 июля, бассейн - со 2 августа по 16 августа. В спорткомплексе "Маяк" каток закроют с 29 мая по 15 июля, бассейн - с 1 по 31 июля.

В фитнес-клубе "МТЛ-Арены" бассейн закроют с 1 июля по 31 августа, в "Кристалле" на Мехзаводе каток не будет работать с 1 июня по 30 августа, там же в "Салюте" закроют с 1 по 31 июля.

В Южном городе спорткомплекс закроют с 1 июля до 1 августа, "Сызрань Арену" - с 1 по 31 июля, спорткомплекс "Победа" в Кошках - с 30 июня по 2 августа.

В Тольятти на "Лада-Арене" тренировочная арена не будет работать с 30 апреля до 5 июля, основная арена - до 15 июля. В спорткомплексе "Труд" в Тольятти ледовый каток - с 8 мая по 14 июня, бассейн - с 1 июля по 9 августа. Спорткомплекс "Волна" в Октябрьске не будет работать с 1 по 31 июля.