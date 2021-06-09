В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности лесов

В ближайшие дни в лес ходить не рекомендуют Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Желтый уровень опасности объявлен в Самарской области из-за высокой пожароопасности. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

С 10 по 14 июня возрастает риск природных пожаров. Как сообщают в МЧС, в основном пожары происходят из-за человеческой халатности и нарушении правил пожарной безопасности.

В связи с этим в МЧС напоминают, что нужно соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить там костров, не бросать горящие спички и сигареты, не оставлять в лесу разбитые бутылки, которые могут сработать как зажигательные линзы.