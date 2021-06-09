Экс-футболист «Крыльев Советов», «Сочи» и «Ротора» Евгений Песегов перешел в «Акрон»

С «Сочи» и «Ротором» Песегов выходил в Премьер-лигу. Фото: ФК «Сочи».

Тольяттинский «Акрон» объявил о подписании воспитанника Академии Коноплева Евгения Песегова. Предыдущим местом работы 32-летнего опорника был волгоградский «Ротор».

- С «Акроном» Евгений Песегов заключил контракт сроком на два года. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и большие совместные победы, - говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского клуба.

В послужном списке полузащитника есть выступление за «Крылья Советов», «Химки» и «Сочи». В РПЛ Песегов сыграл в общей сложности 31 матч.

Напомним, «Акрон» готовится ко второму в своей истории сезону в ФНЛ. Стартует он 10 июля.