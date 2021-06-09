Магазины к автомату Калашникова контрабандой пытались переслать из Тольятти

При обыске у тольяттинца изъяли целый арсенал оружия. Фото - пресс-служба Самарской таможни

Магазины к автомату Калашинкова контрабандой пытались переслать из Тольятти в Казахстан. Попытку контрабанды пресекли самарские таможенники.

Житель автограда через транспортную компанию пытался отправить посылку, в которой было 100 магазинов к автомату. При этом, в транспортной накладной написали, что везут автозапчасти.

Как установила экспертиза, магазины подходят к автоматам АКМ и АКС-74, которые находятся на вооружении в России и запрещены к перемещению через границу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Виновному грозит до семи лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей.

Как выяснилось, тольяттинец, отправлявший магазины, имеет торговую точку по продаже страйкбольного оружия и боевого снаряжения. Правоохранители изъяли у него порядка 300 магазинов, бронежилеты, различные ружья и патроны.