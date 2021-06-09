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Общество9 июня 2021 16:59

Эксперты определят, безопасно ли здание храма у телецентра в Самаре

Представители храма требуют признать право собственности на здание
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре определят, безопасен ли храм для прихожан. Фото - Яндекс.Карты

В Самаре определят, безопасен ли храм для прихожан. Фото - Яндекс.Карты

В Самаре суд назначил экспертизу, призванную определить, безопасно ли здание храма во имя Собора Самарских Святых. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Храм располагается на перекрестке Московского шоссе и улицы Советской Армии. Ранее представители храма обратились в суд с иском к городской администрации с требованием признать право собственности на здание.

Истец поддержал проведение судебной экспертизы, чтобы определить, безопасно ли здание для прихожан.

Суд определил экспертов, которые проведут необходимые исследования.