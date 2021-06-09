В Самарской области в ближайшие сутки ожидается гроза

В Самаркой области ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается гроза. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Синоптики прогнозируют ливень и грозу в четверг, 10 июня, с сильными порывами ветра до 20 м/с.

Дожди будут идти в Самарской области как минимум до субботы. Прогнозируется ветер до 11 м/с.

В ближайшие сутки ожидается от 22 до 27 градусов тепла, в ночное время будет от 11 до 17 градусов тепла.

Из-за влияния малоподвижного южного циклона в Самарской области установилась неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром.