В Самарской области вновь проверили состояние природных источников

Мусора собрали немало Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области более 1500 природных источников. Часть из них активно используется, другие забываются и зарастают, третьи пересыхают. Эксперты разводят руками: «Период маловодья». Поэтому сейчас особенно важно сохранить те водные богатства, что у нас есть. «Комсомольская правда» вместе с партнерами, экспертами и общественниками уже второй года подряд проводит экологическую акцию «Родники Самарской области». Один из этапов проекта - поездка по малоизвестным источникам региона. В этом году эко-тур прошел вблизи Новокуйбышевска накануне Всемирного дня охраны окружающей среды.

Партнерами акции стали предприятия самарской группы «Роснефти»: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, а филиала ООО «Нестле» Россия в Самаре, компания «Радуга Боттлерс», в проект активно включились студенты СамГТУ.

Участники акции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый источник, который посетили активисты, находится в городской черте Новокуйбышевска, в СТД «Дубрава». Сейчас он забыт и заброшен. Как отметила руководитель департамента экологии администрации Новокуйбышевска Ирина Вавилкина, этот лесной родник практически единственный существующий в границах городского округа Новокуйбышевск. Раньше им активно пользовались, теперь здесь необходимо провести хотя бы минимальное благоустройство. Для этого необходимо желание местных жителей и добровольцы.

Еще одна остановка тура - озеро в районе села Воскресенска, его питают подводные источники. Сейчас озеро – излюбленное место отдыха у местных жителей.

И у родника в СТД «Дубрава», и на берегах озера в Воскресенке участники акции провели уборку. Как отметил начальник отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Александр Суперфин, очень важно, чтобы в воду не попали загрязняющие вещества и мусор.

Завершилась акция привалом. Сладкие угощения для добровольцев приготовила компания «Россия», чистую питьевую воду предоставила компания «Радуга Боттлерс», а теплым чаем с пирожками побаловали сотрудники администрации села Воскресенка и пригласили на познавательную экскурсию в местный храм - Храм во имя Воскресения Христова - один из старейших в регионе.