Депутаты "Единой России" отчитаются перед избирателями

Глава региона отметил активность граждан во время предварительного голосования

Депутаты "Единой России" отчитаются перед гражданами о проделанной работе. Ранее инициативу об отчете поддержал президент России Владимир Путин.

- Мы полностью поддерживаем эту идею. Депутаты Государственной Думы уже законодательно утвердили, что они обязаны отчитаться перед избирателями. Фракция "Единой России" в областном парламенте уже на этой неделе тоже начнут предоставлять такие отчеты. Нам есть о чем рассказать, - рассказал руководитель партийной фракции в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Он отметил, что депутаты в своих округах не только предоставят отчеты, но и выслушают дополнительные наказы от избирателей для дальнейшей реализации.

Активность граждан в ходе предварительного голосования отметил губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров. По его словам, жители продемонстрировали серьезную заинтересованность, благодаря чему кандидаты еще до выборов оказались в условиях открытой конкуренции.