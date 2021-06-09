К 2023-му году в Самарской области хотят решить проблему с обманутыми дольщиками

В Самарской области в ближайшие пару лет собираются решить вопрос с обманутыми дольщиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к 2023-му году планируют решить проблему с обманутыми дольщиками. В текущем году из реестра проблемных объектов исключат еще 8 домов.

Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, сейчас среди проблемных в основном остались объекты, которые не строятся уже порядка 15-ти лет. Долгострои будут достраивать и вводить в эксплуатацию, а в ряде случаев дольщикам выплатят компенсацию.

По словам генерального директора ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Константина Тимофеева, дольщики смогу получить компенсации по рыночной стоимости, чтобы иметь возможность купить квартиры в Самарской области.