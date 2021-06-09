За езду в пьяном виде усилили ответственность

За езду в пьяном виде грозит лишение свободы и штраф

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении ответственности для пьяных водителей.

За неоднократное вождение в пьяном виде срок лишения свободы увеличился с 2-х до 3-х лет, штраф повысили до 500 тысяч рублей.

Одним из тех, кто выступал за ужесточение мер, был губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Его предложения в итоге поддержали депутаты "Единой России" в региональном и российском парламенте.

- Основные причины аварий с большим количеством жертв — алкогольное опьянение водителя и необъяснимое лихачество, грубые нарушения правил дорожного движения. Когда человек садится за руль в состоянии опьянения, это чревато тяжелыми последствиями, - сказал глава региона.