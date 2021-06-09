Между Самарой и Тольятти 11 июня запустят "Ласточку"

В Самаре появится "Ласточка" Фото: Инна КУМЕЙКО

Между Самарой и Тольятти с 11 июня начнет курсировать скоростной электропоезд "Ласточка". Такие же ходили во время Олимпиады между Сочи, аэропортом и стадионом. Сегодня удобный и быстрый вид транспорта используют уже на многих направлениях. Теперь они приедут и в Самарскую область, рассказали в пресс-службе КбшЖД.

- Ходить скоростные электропоезда будут шесть раз в день, останавливаться они будут на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Доехать до Тольятти можно будет за час.25 минут, - рассказывают в пресс-службе.

В будущем скоростную ветку могут продлить до Новокуйбышевска, поезд пройдет через аэропорт Курумоч. Проектно-сметную документацию подготовят до 1 сентября 2021 года. Первая "Ласточка" отправится уже в пятницу, вечером с 1 платформы. Присутствовать на мероприятии будет и губернатор Самарской области.