В Тольятти на Жигулевском море выпал град

В Тольятти пошел град

Вечером 9 июня 201 года на Тольятти обрушился ливень. Фотографиями затопленных дорог поделились жители Шлюзового, на Жигулевском море выпал град. И это при том, что весь день было жарко и даже душно! Впрочем, осадки синоптики в самом деле обещали.

Чуть позже ливень пришел и в Центральный район, а вот в Новом городе жители пожимали плечами: сухо и ни тучки. Тольяттинцы рассказывают, что накануне непогода была в противоположном направлении.

- Жигулевское море затопило, град с горошину был, - делятся местные жители.

Впрочем, дождь продолжался не слишком долго, а в финале даже выглянула радуга. На следующий день 10 июня синоптики тоже грозу, ливень и порывы ветра до 20 м/с.