В Самарской области до конца года 8 объектов дольщиков исключат из реестра проблемных

В Самарской области до 2023 года планируют решить проблему обманутых дольщиков

Права почти четырех тысяч обманутых дольщиков будут восстановлены до конца 2023 года. Вопросы дольщиков обсуждали в ходе рабочего совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с руководителем федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константином Тимофеевым в среду, 9 июня.

В прошлом году было найдено решение по 16-ти объектам. Всего же с сентября 2017 года из реестра проблемных исключены 36 домов, восстановлены права 3 790 обманутых дольщиков.

- Мы добились определенных результатов за последние годы. Крайне важно выдержать такой темп и приложить к этому все усилия. И здесь вопрос стоит не только по тем объектам, которые уже включены в реестр проблемных, но и тем, которые сейчас находятся в зоне риска, - сказал глава региона.

По поручению президента России Владимир Путина на федеральном уровне был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Благодаря четкой работе и своевременной подаче заявок на сегодняшний момент в Фонд уже переданы 12 домов по 8 адресам в региональной столице и Тольятти. Из них 10 объектов будет достроено, а по оставшимся выплатят денежные компенсации. В ближайшее время Фонду передадут еще 12 долгостроев.

- На мой взгляд, работа в регионе выстроена хорошо, и я рад, что лично губернатор принимает в этом участие. Мы надеемся, что регион выдержит заданные темпы, и проблема обманутых дольщиков будет решена своевременно, – сказал Константин Тимофеев.