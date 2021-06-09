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Общество9 июня 2021 22:44

Рыбак из Самарской области поймал гигантскую рыбу

Огромная рыбина клюнула на обычного червя
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Рыбак выловил огромного сома. Фото - соцсети

Рыбак выловил огромного сома. Фото - соцсети

Рыбак из Самарской области поймал гигантскую рыбу. Своим фото с уловом он поделился в социальных сетях.

- Вот и новый трофей! - написал мужчина. Ему удалось поймать сома весом 18,2 кг. В комментариях он написал, что поймал рыбину в одном из заливов Волги. Ловил он на обычного червя.

Сом является одним из самых крупных обитателей пресных водоемов. Встречаются особи, вес которых достигает нескольких сотен килограмм. Из мяса рыбы готовят различные блюда, консервируют, солят и варят. В российских водоемах водится сом обыкновенный или европейский.