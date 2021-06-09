В Самарской области собирают идеи для Народной программы «Единой России»

Замсекретаря реготделения партии Виктор Кузнецов рассказал, что предложения соберут в каждом населенном пункте

В Самарской области создана рабочая группа, которая призвана собирать наиболее актуальные предложения активистов и сторонников «Единой России» для Народной программы – программного документа, с которым партия выступит на осенних выборах.

- Уже подготовлены основные тезисы будущей программы - основа для дальнейшей работы. Итоговый документ будет гораздо шире и объемнее – он будет касаться практически каждого населенного пункта, каждой социальной группы, - рассказал заместитель секретаря реготделения партии Виктор Кузнецов.

Первоначальный проект тезисов будет представлен в Москве на федеральном съезде партии, а затем в регионах программу обсудят и добавят новые предложение.

Как рассказал губернатор Самарской области, секретарь геготделения партии Дмитрий Азаров, уже сейчас собрано большое количество предложений. «Наша принципиальная позиция: брать в работу те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу. Мы должны обещать гражданам только то, что реально сможем выполнить», - сказал Дмитрий Азаров.