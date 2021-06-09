Экс-главу "Тольяттихимбанка" приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Экс-глава "Тольяттихимбанка" приговорен к длительному сроку заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении следственного комитета РФ.

По данным следствия, Попов в 2015-м году по указанию бывшего руководителя "Тольяттиазота" Владимира Махлая разработал преступный план, который состоял в том, чтобы дать судье Верховного Суда РФ взятку в размере порядка 2 млн долларов США.

Предполагалось, что за эти деньги судья вынесет выгодный Махлаю приговор, касающийся налогового нарушения.

Попов, используя свое служебное положение, создал в банке ячейку без должного документального оформления, которую предоставил в фактическое распоряжение посредников.

Помимо лишения свободы Попова приговорили к штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, суд наложил арест на 239 земельных участков, принадлежащих Попову.

Сам же Махлай находится в федеральном розыске, ранее он вместе с другими бывшими руководителями предприятия был заочно приговорен к длительному сроку в колонии строгого режима и крупному штрафу по делу о хищении на предприятии 89 млрд рублей.