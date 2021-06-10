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Общество10 июня 2021 6:24

В Самарской области дожди будут лить еще несколько дней

Местами возможны грозы и град
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Местами по области возможен град

Местами по области возможен град

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу синоптиков, местами о региону пройдут дожди, и даже град.

Так, в четверг, 10 июня в Самаре будет облачно с прояснениями. Синоптики не исключают выпадение осадков в виде кратковременных дождей с грозами. Температура воздуха будет колебаться в пределах +25…+27 градусов. Местами по Самарской области возможен град.

В пятницу, 11 июня, местами по Самарской области пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха составит +22…+27 градусов.

12 июня, в регионе также возможны дожди с грозами, ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах +22…+27 градусов.