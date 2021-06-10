В Самаре госслужащего обвиняют в махинациях в особо крупном размере

Руководитель МТО запросил миллион за оказание содействия в госзакупках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении руководителя управления материально-технического обеспечения одного из государственных автономных учреждений возбудили уголовное дело. Госслужащего подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

- По версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый пообещал индивидуальному предпринимателю оказать содействие при проведении закупки на право поставки спортоборудования и мебели, однако реальной возможности это сделать он не имел. За свои услуги руководитель МТО запросил один миллион рублей, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по данному делу осуществляется сотрудниками УФСБ по Самарской области. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.