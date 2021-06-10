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Здоровье10 июня 2021 7:53

В Самаре продолжают штрафовать владельцев магазинов за несоблюдение масочного режима

С сентября прошлого года в Ленинском районе составили 215 протоколов
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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За невыполнение обязательных требований может грозить штраф. Фото: администрация Самары

За невыполнение обязательных требований может грозить штраф. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды в крупных торговых центрах и магазинах «у дома». Сотрудники районных организаций проверяют наличие рециркуляторов, разметки для социальной дистанции, средств индивидуальной защиты у продавцов и покупателей, а также обращают внимание на необходимость проведения регулярной дезинфекции.

Недавно такие рейды прошли в Ленинском районе. С сентября 2020 года было проведено уже более 9 тысяч проверок магазинов и торговых центров. За этот период были составлены 215 актов за нарушения норм, предписанных Роспотребнадзором.

Напомним, что за невыполнение правил при введении режима повышенной готовности предпринимателям может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц до 300