В Самарской области на родителей составили протоколы за то, что их дети клали на рельсы камни

Школьники-хулиганы подвергались опасности, играя на ЖД-путях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть Сызранского линейного отдела поступило сообщение, что на перегоне Сызрань-город – Кашпир двое школьников накладывают посторонние предметы на рельсы перед приближающимся грузовым поездом. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

- Полицейские обнаружили вблизи станции Кашпир двух мальчиков 9 и 10 лет. В ходе опроса дети признались в содеянном и рассказали, что уже не в первый раз выкладывают на рельсы камни их хулиганских побуждений, - рассказали в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

С детьми и их родителями была проведена профилактическая беседа. В отношении законных представителей несовершеннолетних хулиганов были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».